Геннадий Машьянов: Альварес еще не встречался с такими боксерами, как Бивол

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: boxingscene.com

Тренер чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов уверен, что его подопечный даст тяжелый бой мексиканцу Саулю Альваресу, пишет Fightnews.info.

По словам наставника Бивола, Альварес еще не встречался с боксерами такого уровня.

"Я думаю, Альвареса многое удивит. Он еще не встречался с такими боксерами, как Дмитрий. Я считаю, что он будет многому удивлен.

Я понимаю, что там будет много фанатов Канело, в какой-то степени судейство будет на его стороне. Но на Диму это мало влияет. Когда он выходит в ринг, то сосредоточен только на бое, на своем сегодняшнем сопернике. Он не обращает на это внимания, делает свою работу так, чтобы выиграть и доставить удовольствие публике.

Я думаю, что будет хороший бой. Что я хочу сказать Диминой поддержке? Думаю, после этого бой у него станет гораздо больше поклонников и поддержки", - заявил Геннадий Машьянов в интервью Youtube-каналу Little Giant Boxing.

Напомним, что поединок Сауль Альварес – Дмитрий Бивол состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965445-gennadiy-mashyanov-alvares-esche-ne-vstrechalsya-s-takimi-bokserami-kak-bivol/