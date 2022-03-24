Дмитрий Бивол высказался о трилогии Канело - Головкин

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о третьем боем между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

По словам российского боксера, он не обращает внимания на то, что Канело осенью проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Для меня это не имеет значения. Он может драться с кем захочет, меня это не волнует, потому что у меня есть шанс. У меня назначен бой с Канело - и это главное, о чем я должен думать. Наличие такого соперника делает меня счастливым.

В каком бою с Головкиным он был лучше? Во втором поединке Канело выглядел лучше" - заявил Бивол ютуб-каналу FightHype.com.

Напомним, что поединок Сауля Альварес - Дмитрий Бивол запланирован на 7 мая в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961924-dmitriy-bivol-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/