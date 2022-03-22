Боксер Сауль Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз (видео)

Сауль Альварес. Фото: Getty Images/ Valery Sharifulin / Contributor

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает NUR.KZ.

Видео поздравления появилось на странице промоутерской компании Suleimen Promotions в Instagram.

"Народ Казахстана, счастливого Наурыза! Желаю вам всего наилучшего!" - заявил Канело.

Напомним, что боксеры из Suleimen Promotions Айдос Ербосынулы, Абильхан Аманкул, Абылайхан Жусупов и другие находятся в Штатах, где проводят тренировочные сборы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961754-bokser-saul-alvares-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom-nauryz-video/