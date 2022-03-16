Казахстанский боксер тренируется вместе с Канело (фото)

Сауль Альварес и Айдос Ербосынулы. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы начал тренировочный лагерь в Сан-Диего (США), передает NUR.KZ.

Отметим, что Ербосынулы тренируется в одном зале с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

В данный момент Канело готовится к поединку с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, который запланирован на 7 мая.

Айдос Ербосынулы пока не получил точную дату следующего боя. Ожидается, что он проведет поединок с кубинцем Давидом Моррелом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961037-kazahstanskiy-bokser-treniruetsya-vmeste-s-kanelo-foto/