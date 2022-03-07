Промоутер Эдди Хирн: Подготовка к трилогии Канело - Головкин будет невероятной

Геннадий Головкин и Эдди Хирн. Фото: twitter.com/EddieHearn

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о третьем бое между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

Напомним, что трилогия Канело - GGG запланирована на 17 сентября текущего года. Но перед этим Альваресу надо будет победить россиянина Дмитрия Бивола, а Головкину - японца Риота Мурату.

По словам главы Matchroom Boxing Эдди Хирна, подготовка к третьему бою будет невероятной.

"Подготовка к трилогии Головкин - Канело будет невероятной. Они ведь терпеть не могут друг друга. Я надеюсь, что к этому поединку оба подойдут в отличной форме" - приводит слова британского промоутера Fighthype.com.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1959679-promouter-eddi-hirn-podgotovka-k-trilogii-kanelo-golovkin-budet-neveroyatnoy/