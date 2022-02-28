Махмуд Сабырхан о победе на турнире "Странджа": Бой против хозяина ринга оказался самым сложным

Махмуд Сабырхан. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Серебряный призер чемпионата мира-2021 в казахстанский боксер Махмуд Сабырхан прокомментировал свою победу на турнире Странджа в Софии (Болгария), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстана.

Отметим, что Махмуд стал лучшим в весовой категории до 54 кг. Причем золото он взял без боя - соперник по финалу не вышел на поединок из-за травмы.

"Это был мой первый турнир после чемпионата мира. В Софии я провел три поединка, в каждом из которых удалось одержать победу.

Бой против болгарского боксера был для меня самым сложным. Во-первых, он очень хороший боец, во-вторых, выступал в качестве хозяина ринга. Если вы не выиграете такие поединки с преимуществом, то решение судей может быть не в вашу сторону. Поэтому мне нужно было побеждать уверенно. Поэтому я сделал все возможное, выиграв со счетом 5:0.

В этом сезоне будут часто проводится большие и малые международные турниры. Моя цель - участвовать в этих соревнованиях и готовиться к Азиатским играм-2022" - заявил Сабырхан.

Напомним, что Махмуд Сабырхан также является военнослужащим срочной службы Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958494-mahmud-sabyrhan-o-pobede-na-turnire-strandzha-boy-protiv-hozyaina-ringa-okazalsya-samym-slozhnym/