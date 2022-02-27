Боксер Махмуд Сабырхан принес Казахстану второе золото на турнире "Странджа"

Махмуд Сабырхан. Фото: aiba.org

Серебряный призер чемпионата мира-2021 Махмуд Сабырхан стал победителем международного турнира "Странджа" в Софии (Болгария), передает NUR.KZ.

Махмуд первенствовал в весовой категории до 54 кг. Причем золото Сабырхан завоевал без боя - соперник по финалу болгарин Ясен Радев из-за травмы не вышел на поединок.

Напомним, что ранее золотую медаль у женщин завоевала Назым Кызайбай. Ей не было равных в весе до 50 кг.

Также серебряными призерами стали Дамир Абдикадир (до 51 кг), Дина Жоламан (до 54 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг).

Отметим, что Махмуд Сабырхан является военнослужащим срочной службы Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958269-bokser-mahmud-sabyrhan-prines-kazahstanu-vtoroe-zoloto-na-turnire-strandzha/