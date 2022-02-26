Назым Кызайбай выиграла золото на турнире "Странджа" в Болгарии

Назым Кызайбай. Фото: olympic.kz

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала победительницей международного турнира "Странджа" в Софии (Болгария), передает NUR.KZ.

В финале весовой категории до 50 кг Назым победила Буалем Румайса из Алжира.

В шаге от золотых наград остановились Дамир Абдикадир (до 51 кг) и Дина Жоламан (до 54 кг).

Дамир в финале уступил олимпийскому чемпиону Хасанбою Дусматову из Узбекистана. Дина же проиграла местной спортсменке Станимире Петровой.

Также сегодня в финале весовой категории свыше 81 кг выступит Ляззат Кунгейбаева. Ее соперницей в финале станет россиянка Дулма Лумбунова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958156-nazym-kyzaybay-vyigrala-zoloto-na-turnire-strandzha-v-bolgarii/