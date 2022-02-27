Ляззат Кунгейбаева стала серебряным призером турнира "Странджа" в Болгарии

Ляззат Кунгейбаева. Фото: olympic.kz

Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева выиграла серебро на международном турнире "Странджа" в Софии (Болгария), передает NUR.KZ.

Выступающая в весовой категории свыше 81 кг Ляззат в финале уступила россиянке Дулме Лумбуновой со счетом 0:5. Тем самым Кунгейбаева завоевала серебряную медаль.

Ранее чемпионкой в весе до 50 кг стала казахстанка Назым Кызайбай. Также серебро завоевали Дамир Абдикадир (до 51 кг) и Дина Жоламан (до 54 кг).

Отметим, что сегодня в финале турнира "Странджа" выступят четыре наших боксера: Сабырхан Махмуд (до 54 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг) и Валентина Хальзова (до 70 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958236-lyazzat-kungeybaeva-stala-serebryanym-prizerom-turnira-strandzha-v-bolgarii/