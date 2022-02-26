Джимми Келли о победе над Канатом Исламом: Я выиграл каждый раунд

Джимми Келли - Канат Ислам. Фото: boxingscene.com

Британский боксер Джимми Келли рассказал о своей победе над казахстанцем Канатом Исламом в Плант-Сити (Флорида, США), передает NUR.KZ.

По словам британского боксера, последние четыре раунда он дрался с травмированной рукой.

"Я думаю, что выиграл каждый раунд. В последних четырех я боксировал только джебом, так как по ходу боя травмировал руку. Несмотря на это, я был уверен, что выигрываю у него.

Я чувствовал его давление, но не силу. Канат весь бой искал брешь в моей обороне, но я ничего не дал ему сделать" - приводит слова Келли сайт Boxingscene.com.

Напомним, что Канат Ислам в десятираундовом бою потерпел сенсационное поражение от Джимми Келли. Двое из трех судей отдали победу британскому боксеру (94-96, 95-95, 93-97).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958148-dzhimmi-kelli-o-pobede-nad-kanatom-islamom-ya-vyigral-kazhdyy-raund/