Диллиан Уайт подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри

Диллиан Уайт. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Британский боксер Диллиан Уайт подписал контракт на поединок с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ.

Ожидается, что бой между боксерами состоится в апреле на стадионе "Уэмбли".

"Мне все равно, где и когда состоится наш бой. Я уже долгое время пытаюсь встретиться с Фьюри. Я всегда был готов к этому поединку. Просто дайте нам поскорее сразиться за титул чемпиона мира" - приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, что британец Тайсон Фьюри в последнем своем поединке нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. Тогда как Диллиан Уайт взял реванш у россиянина Александра Поветкина.

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам + 100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1957311-dillian-uayt-podpisal-kontrakt-na-boy-s-taysonom-fyuri/