Боксер Жанкош Тураров узнал дату возвращения на ринг

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров узнал дату и место следующего поединка, передает NUR.KZ.

По информации Boxrec.com, Жанкош вернется на ринг 19 марта в Москве (Россия). Поединок пройдет в полусреднем весе и будет рассчитан на десять раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Отметим, что Тураров на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 25 побед, из них 18 он завершил нокаутом.

Свой последний бой казахстанец провел в декабре прошлого года в Нур-Султане. Тогда он в первом же раунде техническим нокаутом победил Абдумонема Саида из Египта.

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам + 100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1957092-bokser-zhankosh-turarov-uznal-datu-vozvrascheniya-na-ring/