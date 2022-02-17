Чемпион WBO оделся в казахский костюм и бросил вызов Головкину

Деметриус Андраде. Фото: Getty Images/ Billie Weiss / Stringer

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде бросил вызов казахстанскому чемпиону IBO и IBF Геннадию Головкину.

Видеообращение к GGG появилось на YouTube-канале Tru School Sports. Андраде снял его в Дубае на международной выставке ЭКСПО-2020 перед павильоном Казахстана.

Боксер пошутил, что искал здесь Головкина.

"Никакого неуважения к Казахстану и его народу, но, GGG, мы ищем тебя, братан. Ты где? Давай, big drama show, погнали!"- обратился Андраде.

После чемпион WBO в весе Головкина появился в кадре одетым в казахскую тюбетейку и жилетку с национальным орнаментом.

Он заявил, что некоторое казахстанцы хотят увидеть их поединок.

"Давай сделаем это, дадим фанатам бой, которого они хотят. Казахстан — прекрасная страна, с нетерпением жду, когда приземлюсь там", - сказал Андраде.

Видео продолжилось кадрами с тренировок американского чемпиона.

Напомним, что недавно сообщалось о потенциальном бое Андраде с другим казахстанцем - Жанибеком Алимханулы, однако, по информации инсайдера Крис Мэнникса, американец откажется от титула WBO в среднем весе, чтобы не встречаться с обязательным претендентом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1956566-chempion-wbo-odelsya-v-kazahskiy-kostyum-i-brosil-vyzov-golovkinu/