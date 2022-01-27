Андраде откажется от боя с Алимханулы и освободит титул WBO

Деметриус Андраде. Фото: DAZN.COM

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде не намерен встречаться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ.

По информации инсайдера Крис Мэнникса, Андраде откажется от титула WBO в среднем весе, чтобы не встречаться с обязательным претендентом Жанибеком Алимханулы.

"Вполне вероятно, что Алимханулы будет биться за вакантный титул. Возможный соперник - победитель поединка Крис Юбэнк-младший - Лиам Смит, который состоится 5 февраля.

Источники сообщили, что Андраде освободит титул WBO в среднем весе и перейдет на категорию выше. Команда Деметриуса работает над тем, чтобы организовать бой с Заком Паркером.

Победитель этой встречи станет обязательным претендентом на пояс WBO в суперсреднем весе, которым владеет Сауль Альварес" - написал в Twitter Крис Мэнникс.

Напомним, что ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Андраде провести бой с Алимханулы. В противном случае Деметриус будет освобожден от титула организации в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1953255-andrade-otkazhetsya-ot-boya-s-alimhanuly-i-osvobodit-titul-wbo/