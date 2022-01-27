Бразильский боксер предложил Алимханулы подраться за титул WBO

Эскива Фалькао. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc/Getty Images

Непобежденный бразильский боксер Эскива Фалькао бросил вызов казахстанцу Жанибеку Алимханулы, передает NUR.KZ.

По словам Эскивы, он готов сразиться за титул WBO в среднем весе, в случае, если он окажется вакантным.

"Я слышал, что Деметриус Андраде освободит титул WBO. Если это произойдет, то было бы неплохо провести бой против Жанибека Алимханулы. Я готов ударить по Казахстану. Давай подеремся за чемпионский пояс WBO" - написал Фалькао на своей странице в Twitter.

Напомним, что сегодня инсайдер сообщил, что Деметриус Андраде откажется от боя с Жанибеком Алимханулы и тем самым освободит пояс WBO в среднем весе.

К слову, поединок казахстанца против Фалькао вполне реален. Ведь именно бразилец идет следующим в рейтинге WBO после Алимханулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1953355-brazilskiy-bokser-predlozhil-alimhanuly-podratsya-za-titul-wbo/