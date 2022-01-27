Инсайдер назвал дату третьего боя Головкин-Альварес

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Getty Images/ Al Bello / Staff

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил, что Сауль Альварес может встретиться в 2022 году на ринге с Геннадием Головкиным.

Промоутер Эдди Хирн, по его словам, предложил Канело два поединка: бой в полутяжелом весе с Дмитрием Биволом на 7 мая и трилогию с GGG на 17 сентября, передает Sports.kz.

Сообщается, что бой с Головкиным, если стороны придут к соглашению, пройдет во втором среднем весе, две предыдущие встречи прошли в среднем весе.

В настоящее время Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Головкин же имеет титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Напомним, что GGG в 2021 году должен был встретиться на ринге с японским чемпионом Риотой Муратой, однако бой не состоялся. Согласно последним данным, объединительный поединок в среднем весе между Головкиным и Муратой состоится в апреле 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1953349-insayder-nazval-datu-tretego-boya-golovkin-alvares/