Андраде потеряет пояс WBO в случае отказа от боя с Алимханулы

Деметриус Андраде. Фото: DAZN.COM

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде не смог договориться о бое с обязательным претендентом Жанибеком Алимханулы. Если дальнейшие переговоры так же не принесут успеха, Андраде может подвергнуться наказанию, сообщает Sports.kz.

В конце ноября WBO обязала стороны Андраде и Алимханулы начать переговоры, однако в течение положенных 20 дней договоренность так и не была достигнута. По этой причине WBO выставила их поединок на промоутерские торги, которые состоятся 15 января в главном офисе организации в Пуэрто-Рико. Минимальная ставка 200 000 долларов.

Согласно условиям, поединок должен быть проведен в течение 90 дней с момента победы одной из сторон на торгах. Таким образом, если тендер по бою будет успешно завершен в запланированный день и время, то крайним сроком для проведения боя Алимханулы — Андраде станет пятница, 15 апреля.

Как передает Badlefthook.com, если Андраде откажется драться с Алимханулы, WBO может лишить его титула, объявив пояс вакантным, либо назначить бой за "временный" титул без участия Деметриуса.

Ранее промоутер американца Эдди Хирн заявлял о желании устроить своему подопечному объединительный бой с обладателем титула WBC Джермаллом Чарло.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947745-andrade-poteryaet-poyas-wbo-v-sluchae-otkaza-ot-boya-s-alimhanuly/