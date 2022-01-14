WBO отложила торги по бою Андраде - Алимханулы до 21 января

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Всемирная боксерская организация (WBO) дала еще одну дополнительную неделю американцу Деметриусу Андраде, чтобы его команда смогла договориться о поединке с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Промоутерские торги по бою Андраде - Алимханулы должны были состояться 14 января в Пуэрто-Рико, но по просьбе стороны американца это дело отложили на неделю.

WBO дала больше времени боксерам, чтобы те смогли заключить сделку о поединке.

Напомним, что Всемирная боксерская организация обязала чемпиона Андраде провести обязательную защиту титула против Жанибека Алимханулы.

Как сообщал ранее американский инсайдер Крис Мэнникс, бой Андраде - Алимханулы должен пройти в первом квартале 2022 года. Для казахстанца это будет первый титульный поединок в карьере.

К слову, оба боксера еще ни разу не проигрывали в профессионалах. В активе Деметриуса 31 победа, из них 18 он завершил нокаутом. Тогда как на счету Алимханулы 11 побед (7 нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1951249-wbo-otlozhila-torgi-po-boyu-andrade-alimhanuly-do-21-yanvarya/