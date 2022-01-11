Боксеры Андраде и Алимханулы начали переговоры о бое

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Американский инсайдер и ведущий стриминг-сервиса DAZN Крис Мэнникс сообщил о начале переговоров между боксерами Деметриусом Андраде и казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ.

Напомним, что Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона Деметриуса Андраде провести бой против обязательного претендента Жанибека Алимханулы.

Официальные торги по бою назначены на 14 января в Пуэрто-Рико.

В эфире шоу JABS на DAZN Крис Мэнникс заявил, что переговоры о поединке уже начались. По словам инсайдера, бой между боксерами может пройти в первом квартале 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1950541-boksery-andrade-i-alimhanuly-nachali-peregovory-o-boe/