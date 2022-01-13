Хайме Мунгия готов встретиться с победителем боя Головкин - Мурата

Хайме Мунгия. Фото: Gettty Images/Tom Hogan / Contributor

Перспективный непобежденный мексиканский боксер Хайме Мунгия поделился планами на 2022 год, передает Boxingscene.com.

19 февраля Хайме проведет поединок против небитого американца Димитриуса Балларда. В случае победы, Мунгия надеется сразиться с победителем пары Геннадий Головкин - Риота Мурата.

"Хотелось бы встретиться с победителем боя Головкин - Мурата. С любым из них получится хороший поединок. Также, я готов биться с другими лидерами среднего веса: Чарло, Андраде" - заявил мексиканский боксер в интервью Un Round Mаs.

Стоит отметить, что Хайме Мунгия был чемпионом WBO в первом среднем весе. Позже мексиканец решил подняться в средний дивизион. В активе 25-летнего боксера 38 побед (30 нокаутом) на профи-ринге.

Напомним, что поединок между Головкиным и Муратой должен был состояться 29 декабря в Японии, но из-за нового штамма коронавируса бой был перенесен на более поздний срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1951056-hayme-mungiya-gotov-vstretitsya-s-pobeditelem-boya-golovkin-murata/