Бой Каната Ислама в США перенесли на 25 февраля

Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq/

Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам вернется на ринг 25 февраля, передает NUR.KZ.

По информации промоутерской компании ProBox Promotions, вечер бокса с участием Каната Ислама в Плант-Сити (штат Флорида, США) перенесен с 21 января на 25 февраля.

Связано это из-за всплеска нового штамма коронавируса.

Напомним, что соперником казахстанского боксера станет британец Джимми Келли.

К слову, последний свой поединок Канат Ислам провел в феврале прошлого года, когда досрочно победил в США эквадорца Джейсона Минду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1950455-boy-kanata-islama-v-ssha-perenesli-na-25-fevralya/