Бой Каната Ислама в США перенесли на 25 февраля

Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам вернется на ринг 25 февраля, передает NUR.KZ.
По информации промоутерской компании ProBox Promotions, вечер бокса с участием Каната Ислама в Плант-Сити (штат Флорида, США) перенесен с 21 января на 25 февраля.
Связано это из-за всплеска нового штамма коронавируса.
Напомним, что соперником казахстанского боксера станет британец Джимми Келли.
К слову, последний свой поединок Канат Ислам провел в феврале прошлого года, когда досрочно победил в США эквадорца Джейсона Минду.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1950455-boy-kanata-islama-v-ssha-perenesli-na-25-fevralya/