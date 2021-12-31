Определился соперник боксера Каната Ислама

Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq

Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам узнал имя следующего соперника, передает NUR.KZ.

Его оппонентом станет британец Джимми Келли. Бой состоится 21 января в Плант-Сити (штат Флорида, США).

Поединок пройдет в рамках среднего веса и будет рассчитан на десять раундов.

Напомним, что последний свой бой Канат провел в феврале текущего года, победив досрочно эквадорца Джейсона Минду.

Всего в активе Ислама 28 побед (22 нокаутом) на профи-ринге. Тогда как на счету Джимми Келли 25 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949486-opredelilsya-sopernik-boksera-kanata-islama/