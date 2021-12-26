Санжар Ташкенбай - о победе на ЧРК по боксу: Теперь передо мной открылись новые возможности

Санжар Ташкенбай. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Новоиспеченный чемпион Казахстана в весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай рассказал о прошедшем турнире, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

По словам Санжара, после победы на чемпионате страны перед ним открылись новые возможности.

"Это был мой первый чемпионат Казахстана среди взрослых. Ни одна из встреч не была легкой. Особенно тяжело дался финальный поединок против прошлогоднего чемпиона Данияла Сабита. К счастью, мне удалось победить.

Теперь передо мной открылись новые возможности. Следующая цель - выступить на Азиатских играх" - заявил Ташкенбай.

Напомним, что не так давно в Уральске завершился чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948590-sanzhar-tashkenbay-o-pobede-na-chrk-po-boksu-teper-peredo-mnoy-otkrylis-novye-vozmozhnosti/