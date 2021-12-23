Определились чемпионы Казахстана по боксу

В Уральске завершился чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин, передает NUR.KZ.
В общем зачете победу одержала команда Нур-Султана. Второе место на счету Туркестанской области. Тройку лучших замкнула Карагандинская область.
Представляем вашем вниманию итоги решающих боев (победители выделены жирным шрифтом):
До 48 кг
Санжар Ташкенбай (Нур-Султан) - Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область)
До 51 кг
Нурсултан Нуриденов (ЗКО) - Дамир Абдыкадыр (Алматинская область)
До 54 кг
Олжас Байниязов (Атырауская область) - Талгат Сырымбетов (Карагандинская область)
До 57 кг
Оразбек Асылкулов (Акмолинская область) - Айдос Арапов (Костанайская область)
До 60 кг
Адилет Курметов (Восточный Казахстан) - Василий Самчук (Карагандинская область)
До 63,5 кг
Абзал Серик (Шымкент) - Дильмурат Мижитов (Алматы)
До 67 кг
Дархан Дуйсебай (Жамбылская область) - Дулат Бекбауов (Алматинская область)
До 71 кг
Ермахан Жакпеков (Восточно-Казахстанская область) - Куан Куатов (Павлодарская область)
До 75 кг
Аятулла Такижанов (Павлодарская область) - Нурканат Райыс (Атырауская область)
До 80 кг
Нурбек Оралбай (Нур-Султан) - Жанибек Картбаев (Актюбинская область)
До 86 кг
Сагындык Тогамбай (Туркестанская область) - Мади Амиров (Алматы)
До 92 кг
Абзал Куттыбеков (Туркестанская область) - Айбек Оралбай (Нур-Султан)
Свыше 92 кг
Нурлан Сапарбай (Туркестанская область) - Аманат Сабыргали (Атырауская область)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948276-opredelilis-chempiony-kazahstana-po-boksu/