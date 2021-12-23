Определились чемпионы Казахстана по боксу

Нурлан Сапарбай. Фото: Федерация бокса Атырау

В Уральске завершился чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин, передает NUR.KZ.

В общем зачете победу одержала команда Нур-Султана. Второе место на счету Туркестанской области. Тройку лучших замкнула Карагандинская область.

Представляем вашем вниманию итоги решающих боев (победители выделены жирным шрифтом):

До 48 кг

Санжар Ташкенбай (Нур-Султан) - Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область)

До 51 кг

Нурсултан Нуриденов (ЗКО) - Дамир Абдыкадыр (Алматинская область)

До 54 кг

Олжас Байниязов (Атырауская область) - Талгат Сырымбетов (Карагандинская область)

До 57 кг

Оразбек Асылкулов (Акмолинская область) - Айдос Арапов (Костанайская область)

До 60 кг

Адилет Курметов (Восточный Казахстан) - Василий Самчук (Карагандинская область)

До 63,5 кг

Абзал Серик (Шымкент) - Дильмурат Мижитов (Алматы)

До 67 кг

Дархан Дуйсебай (Жамбылская область) - Дулат Бекбауов (Алматинская область)

До 71 кг

Ермахан Жакпеков (Восточно-Казахстанская область) - Куан Куатов (Павлодарская область)

До 75 кг

Аятулла Такижанов (Павлодарская область) - Нурканат Райыс (Атырауская область)

До 80 кг

Нурбек Оралбай (Нур-Султан) - Жанибек Картбаев (Актюбинская область)

До 86 кг

Сагындык Тогамбай (Туркестанская область) - Мади Амиров (Алматы)

До 92 кг

Абзал Куттыбеков (Туркестанская область) - Айбек Оралбай (Нур-Султан)

Свыше 92 кг

Нурлан Сапарбай (Туркестанская область) - Аманат Сабыргали (Атырауская область)

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948276-opredelilis-chempiony-kazahstana-po-boksu/