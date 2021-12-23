"Алимханулы - лучший средневес в мире": легендарный промоутер Боб Арум похвалил казахстанского боксера

Жанибек Алимханулы, Боб Арум и Бадди Макгирт. Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle

Легендарный промоутер Боб Арум заявил, что следующий год станет для казахстанского боксера Жанибека Алимханулы определяющим, передает NUR.KZ.

Глава Top Rank на своей странице в Twitter сообщил, что в начале 2022 года Алимханулы проведет бой за титул WBO в среднем весе.

"Казахстанский воин Жанибек Алимханулы в начале следующего года сразится за титул WBO в среднем весе. Он оставит свой след в 2022 году. Жанибек - лучший средневес в мире" - написал Боб Арум.

Напомним, что Всемирная боксерская организация (WBO) обязала действующего чемпиона Деметриуса Андраде провести обязательную защиту титула против казахстанца Жанибека Алимханулы.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948182-alimhanuly-luchshiy-sredneves-v-mire-legendarnyy-promouter-bob-arum-pohvalil-kazahstanskogo-boksera/