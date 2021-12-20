Жанкош Тураров: Было нелегко выходить на ринг спустя два года

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Непобежденный казахстанский боксер Жанкош Тураров рассказал о своем возвращении на ринг, передает NUR.KZ.

Напомним, что 18 декабря в Нур-Султане Жанкош в первом же раунде нокаутировал египтянина Абдумонема Саида.

Стоит отметить, что до этого Тураров два года не выходил на ринг.

"Нелегко профессиональному спортсмену выступать спустя два года. Выходя на бой у нас стоит одна цель - победить. В этом плане бокс суровый спорт, либо ты, либо тебя.

Да, поединок завершился очень быстро, не успел насытиться. Но исход каждого боя предначертан.

Пусть 2022-й год для всех нас будет плодотворным. Даст бог, в новом году планируем организовать крупные поединки. Спасибо всем за поддержку" - написал Тураров на своей странице в Instagram.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947615-zhankosh-turarov-bylo-nelegko-vyhodit-na-ring-spustya-dva-goda/