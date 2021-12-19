"Боксировать без шлема вообще кайф": Ангелина Лукас рассказала о дебюте в профи-боксе

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Трехкратная чемпионка Казахстана Ангелина Лукас успешно дебютировала на профи-ринге, передает NUR.KZ.

Вчера в Нур-Султане Ангелина победила единогласным решением судей украинку Светлану Василевскую. По словам Лукас, в первом раунде она разбила ей нос.

"Всем рахмет за поддержку! Я победила. Атмосфера в профессиональном боксе совсем другая, конечно. Боксировать без шлема, оказывается, вообще кайф. Все видно и ничего не мешает. В первом же раунде я разбила нос сопернице. Я довольна дебютом!

Хейтерам отдельное спасибо. Кто такой смелый пишет... Приглашаю выйти со мной на бой без шлема и в 8-унцовых перчатках. Соперники у меня всегда серьезные. Моя оппонентка - финалистка чемпионата Европы, и у нее отличный опыт. Я и дальше планирую боксировать с сильнейшими в мире" - написала Ангелина на своей странице в Instagram.

Напомним, что Лукас долгое время выступала в любительском боксе. Входила в состав женской национальной сборной. Трижды становилась чемпионкой Казахстана. Также Ангелина является мастером спорта международного класса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947382-boksirovat-bez-shlema-voobsche-kayf-angelina-lukas-rasskazala-o-debyute-v-profi-bokse/