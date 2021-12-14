"Договорились провести реванш": Фируза Шарипова назвала следующую соперницу

Фируза Шарипова. Фото: instagram.com/sharipova_firuza/

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова поделилась дальнейшими планами, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Фируза сообщила, что достигнута договоренность о реванше с россиянкой Софьей Очигавой.

"Друзья, определилась наиболее вероятная соперница на мой следующий бой.

Мы посоветовались с моим менеджером и определили, что нас интересуют два боя - реванши с Кэти Тейлор и Софьей Очигавой. Понятно, что Кэти Тейлор сейчас не согласится на реванш. Весной она будет проводить свободную защиту против Аманды Серрано.

Я в это время планирую провести реванш с Очигавой - договоренность об этом уже достигнута. И мы договорились с ней о честном судействе: двух судей выбираю я, а двух она. Это наиболее вероятный бой на ближайшее время, но чтобы его организовать, еще нужно проделать большую работу.

Софья является обладателем пояса WBC Silver, что делает ее обязательным претендентом на защиту Тейлор. И если я выиграю у нее этот титул, то снова буду официально претендовать на бой с Кэти.

Сейчас мы открыты к любым предложениям. Но засиживаться я не хочу. Планируем сделать весной большой бой!" - написала Шарипова.

Отметим, что 12 декабря Фируза уступила ирландке Кэти Тейлор и тем самым не сумела стать абсолютной чемпионкой мира в легком весе. Для Шариповой это поражение стало вторым в карьере, первая она потерпела от Софьи Очигавы.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946949-dogovorilis-provesti-revansh-firuza-sharipova-nazvala-sleduyuschuyu-sopernitsu/