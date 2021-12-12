Фируза Шарипова проиграла бой за звание чемпионки мира по боксу

Кэти Тейлор - Фируза Шарипова. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова не смогла победить действующую чемпионку мира в легком весе Кэти Тейлор. Их бой за четыре пояса прошел в Ливерпуле, сообщает NUR.KZ.

На кону стояли четыре пояса, которыми владела ирландка, - WBC, WBO, WBA, IBF. Тейлор удалось сохранить пояса, победив Фирузу Шарипову единогласным решением судей.

После 10 раундов бокса на арене M&S Bank в Ливерпуле на карточках судей были записи 98-92, 97-92, 96-93 в пользу ирландки. Таким образом, Тейлор, проведя 20 боев, выиграла каждый из них и остается непобежденной.

Для Шариповой поражение стало вторым в карьере. Первое было зафиксировано в 2016 году, когда казахстанка дебютировала на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946526-firuza-sharipova-proigrala-boy-za-zvanie-chempionki-mira-po-boksu/