Боксер Эскива Фалькао: Жду возможности отправить Головкина на пенсию

Эскива Фалькао. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc/Getty Images

Бразильский боксер Эскива Фалькао изъявил желание встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

На своей странице в Twitter бразилец написал, что отправит Головкина на пенсию.

"Я отправлю Головкина на пенсию. Жду этой возможности" - написал Фалькао, обратившись к своим промоутерам из Top Rank.

Напомним, что не так давно Эскива стал претендентом на пояс IBF в среднем весе, которым сейчас владеет казахстанец Геннадий Головкин.

Вполне вероятно, что поединок между боксерами состоится в следующем году.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945965-bokser-eskiva-falkao-zhdu-vozmozhnosti-otpravit-golovkina-na-pensiyu/