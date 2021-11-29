Соперник Данияра Елеусинова из-за травмы снялся с поединка

Данияр Елеусинов. Фото: DAZN.COM

Соперник казахстанского боксера Данияра Елеусинова мексиканец Данте Хардон получил травму, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации профессионального бокса.

По информации источника, Хардон во время спарринга сломал руку. Тем самым он снялся с поединка против Данияра Елеусинова.

Теперь казахстанскому боксеру в срочном порядке ищут нового оппонента. Напомним, что возращение на ринг Елеусинова запланировано на 18 декабря в Нур-Султане.

Отметим, что в предстоящем бою Данияра на кону будет стоять вакантный титул IBO в полусреднем весе.

Также в этот день выступит казахстанский тяжеловес Иван Дычко. Его соперником станет россиянин Александр Устинов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944512-sopernik-daniyara-eleusinova-iz-za-travmy-snyalsya-s-poedinka/