Боксер Иван Дычко встретится с Александром Устиновым 18 декабря в Нур-Султане

Иван Дычко. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко узнал имя следующего соперника, передает NUR.KZ.

Им стал российский тяжеловес Александр Устинов. Поединок пройдет 18 декабря в Нур-Султане.

Отметим, что на счету Устинова 36 побед (из них 27 нокаутом), 5 поражений и 1 ничья. В сентябре текущего года Александр проиграл украинцу Владиславу Сиренко.

Иван Дычко же в профессионалах идет без поражений, одержав десять побед. Причем все поединки он завершил досрочно.

Напомним, что в главном бою этого вечера бокса Данияр Елеусинов сразится за пояс IBO в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942829-bokser-ivan-dychko-vstretitsya-s-aleksandrom-ustinovym-18-dekabrya-v-nur-sultane/