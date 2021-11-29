Определился соперник Жанкоша Турарова по бою в Нур-Султане

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров свой следующий поединок проведет 18 декабря в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

Его соперником станет 39-летний боксер из Египта Абдумонем Саид. Бой пройдет в рамках полусреднего веса и будет рассчитан на десять раундов.

Напомним, что Жанкош Тураров не выходил на ринг с 2019 года, когда в Нур-Султане победил аргентинца Максимилиано Годои.

Всего в активе казахстанского боксера 24 победы, из них 17 он завершил досрочно. На счету Абдумонема Саида 22 победы, 1 поражение и 1 ничья.

Отметим, что в главном бою этого вечера бокса выступит олимпийский чемпион Данияр Елеусинов. Его оппонентом будет мексиканец Данте Хардон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944473-opredelilsya-sopernik-zhankosha-turarova-po-boyu-v-nur-sultane/