Определился соперник Данияра Елеусинова по бою за вакантный титул IBO

Данияр Елеусинов. Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов узнал имя следующего соперника, передает NUR.KZ.

Им стал 33-летний мексиканец Данте Хардон, который владеет поясом IBO Inter-Continental в полусреднем весе. В бою с Елеусиновым на кону будет стоять уже полноценный титул данной организации.

Напомним, что поединок между боксерами состоится 18 декабря в Нур-Султане. Также в андеркарте этого вечера тяжеловес Иван Дычко встретится с россиянином Александром Устиновым.

Отметим, что у Данте Хардона 34 победы (25 нокаутом) и 7 поражений в карьере. Тогда как у Данияра Елеусинова 10 побед (6 нокаутом) на профи-ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943437-opredelilsya-sopernik-daniyara-eleusinova-po-boyu-za-titul-ibo/