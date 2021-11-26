Геннадий Головкин: Не хочу менять дивизион, не имея конкретного предложения

Геннадий Головкин. Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин ответил на вопрос о смене дивизиона, передает NUR.KZ.

39-летний боксер в интервью Sky Sports сказал, что не думает о смене весовой категории.

"Не хочу менять дивизион, не имея конкретного предложения. Представьте, если я перейду в полутяжелый вес, количество боксеров, вызывающих меня на бой, увеличится на 30 процентов" - заявил Головкин.

Также Геннадий заявил, что третий бой с Саулем Альваресом все еще возможен.

"Этот поединок возможен. Теоретически ничего не поменялось. Есть определенные вопросы, которые остались без ответа" - добавил казахстанский боксер.

Напомним, что Геннадий Головкин 29 декабря проведет бой в Японии против чемпиона WBA Риота Мураты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944139-gennadiy-golovkin-ne-hochu-menyat-divizion-ne-imeya-konkretnogo-predlozheniya/