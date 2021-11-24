Готова нокуатировать Конора Макгрегора: Фируза Шарипова сделала громкое заявление

Фируза Шарипова: YouTube/Павел Бадыров

Казахстанская боксерша, чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова отреагировала на комментарий Конора Макгрегора о своей будущей сопернице, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Шариповой.

"11 декабря Я совершу главный апсет года! Я отвоюю у Кэти Тейлор все ее пояса и привезу их в Казахстан. Кэти Тейлор не поможет ничто. Даже если на ринг с ней выйдет Конор МакГрегор - я нокаутирую их обоих!", - написала Шарипова в соцсети.

Ранее, Конор Макгрегор прокомментировал видео Кэти Тейлор, где она работает с грушами. Ирландец назвал ее "GOATSIE", что переводится как "величайшая всех времен".

Напомним, бой между Кэти Тейлор и Фирузой Шариповой пройдет 11 декабря в Великобритании. На кону будут стоять титулы WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе, которые принадлежат Тейлор. Шарипова получила данный поединок, как обязательная претендентка по линии WBA.

27-летняя Шарипова за свою карьеру одержала 14 побед и потерпела одно поражение. 12 сентября текущего года Фируза провела свой последний поединок, в котором ей противостояла дебютантка Любовь Белякова. В данном поединке досрочную победу одержала Шарипова.

На счету 35-летней Тейлор 19 побед и ни одного поражения. Свой последний бой он провела против Дженифер Хан, 4 сентября текущего года. В данном поединке единогласным решением судей победу одержала Кэти Тейлор, сообщает Sports.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943790-gotova-nokuatirovat-konora-makgregora-firuza-sharipova-sdelala-gromkoe-zayavlenie/