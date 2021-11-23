Конор Макгрегор восхитился соперницей Фирузы Шариповой за титул чемпионки мира

Кэти Тейлор. Фото: Al Bello/Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях по боям в смешанных единоборствах Конор Макгрегор выразил восхищение тренировкой Кэти Тейлор, которую она опубликовала в Instagram, сообщает Sports.kz.

Ирландка опубликовала видео работы с грушами, которым хорошенько досталось от спортсменки. Конор Макгрегора в комментарии назвал ее "GOATSIE", что переводится как "величайшая всех времен".

Также в комментариях отметились и другие спортсмены, которые назвали Тэйлор зверем и дикаркой.

Титульный бой Фирузы Шариповой против ирландской чемпионки должен пройти 11-го декабря в Ливерпуле, Англия.

Напомним, что Шарипова столкнулась с финансовыми трудностями при подготовке к бою. Выделенные государством в начале года деньги не дошли до боксерши и она была вынуждена начать сбор помощи среди населения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943469-konor-makgregor-voshitilsya-sopernitsey-firuzy-sharipovoy-za-titul-chempionki-mira/