Хайме Мунгия: Хотел бы подраться с Головкиным или Чарло

Хайме Мунгия. Фото: Gettty Images/Tom Hogan / Contributor

Бывший чемпион мира в первом среднем весе мексиканский боксер Хайме Мунгия назвал двух потенциальных соперников, передает NUR.KZ.

Одержавший сегодня победу над Габриэлем Росадо Мунгия изъявил о желании встретиться с Геннадием Головкиным или Джермаллом Чарло.

Но перед этим мексиканец хочет провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Сперва хотел бы встретиться с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко. А уже после - подраться с Головкиным или Чарло.

Также я бы с удовольствием провел бой с Канело, но это будет возможным только через пару лет, потому что сейчас он в другой весовой категории" - заявил Хайме Мунгия в интервью Youtube-каналу Seconds Out.

Напомним, что Геннадий Головкин свой следующий бой проведет против японца Риота Мураты. Поединок состоится 29 декабря в Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942104-hayme-mungiya-hotel-by-podratsya-s-golovkinym-ili-charlo/