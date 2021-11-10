"Это выбор Геннадия": промоутер Эдди Хирн рассказал о бое Головкин - Мурата

Эдди Хирн. Фото: Gettty Images/ Jordan Mansfield / Stringer

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением относительно поединка между Головкиным и Муратой, который должен состояться в декабре в Японии, передает NUR.KZ cо ссылкой на Boxingnewsonline.net.

Также британский промоутер заявил о намерении провести трилогию Головкин - Канело в следующем году.

"Это выбор Головкина провести бой против Мураты. Какое-то время были разговоры о промежуточном весе. Геннадий сам изъявил желание выступить в Японии. Я думаю, что это отличная возможность для него.

После этого поединка, если честно, я бы хотел устроить трилогию с Канело. Это будет великий бой. Первые две встречи были великолепны, я думаю, что и третий будет прекрасен", - заявил Хирн.

Напомним, что объединительный бой между Геннадием Головкиным и Риото Муратой должен состояться 29 декабря в Сайтаме (Япония).

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941572-eto-vybor-gennadiya-promouter-eddi-hirn-rasskazal-o-boe-golovkin-murata/