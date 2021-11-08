Актоты Раимкулова наградила победителей и призеров чемпионата мира по боксу

Сборная Казахстана по боксу и Актоты Раимкулова. Фото: пресс-служба министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу, который прошел в Белграде (Сербия), передает пресс-служба министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Министр отметила несколько значимых событий, которых добилась сборная Казахстана на чемпионате в Сербии.

"Казахстан, как независимое государство постоянно участвует в чемпионатах мира по боксу с 1993 года. На 15 чемпионатах мира наши мастера кожаных перчаток завоевали 51 медаль. Из них 14 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых.

В Сербии мы опередили США по количеству медалей и поднялись в общем зачете на третье место после Кубы и России. Это говорит о том, что мы являемся одним из ведущих государств мира по боксу. Надеюсь, что и в дальнейшем, благодаря кропотливому труду, наши спортсмены покажут высокие результаты в международных соревнования", - сказала Раимкулова.

Кроме того, Актоты Раимкулова отметила, что все наши боксеры боролись на ринге изо всех сил и яркими поединками завоевали высокую оценку болельщиков.

"Вы продемонстрировали свое высокое мастерство в этом чемпионате. В каждом поединке вы проявляли большую волю к победе. За каждой большой победой, наряду с упорством спортсмена, стоит упорный тренерский труд. Хочу сказать отдельное спасибо нашему тренерскому составу. Пусть боксеры оправдают ваши ожидания" - заявила министр.

В ходе встречи капитан национальной сборной Аблайхан Жусупов поблагодарил Министерство, Федерацию за создание условий для тщательной подготовки к чемпионату.

После этого министр культуры и спорта наградил тренеров и боксеров, выполнивших звания заслуженного тренера Республики Казахстан и заслуженного спортсмена Республики Казахстан в соответствии с нормами и требованиями присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий победителям и призерам чемпионата мира.

Напомним, что по итогам чемпионата мира сборная Казахстана завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Таким образом, наша национальная дружина заняла второе место в общекомандном зачете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941179-aktoty-raimkulova-nagradila-pobediteley-i-prizerov-chempionata-mira-po-boksu/