"Прошу прощения у болельщиков": Махмуд Сабырхан не сдержал слез после поражения в финале ЧМ по боксу

Махмуд Сабырхан. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан поделился эмоциями после поражения в финале чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

В решающем поединке весовой категории до 54 кг Махмуд уступил японцу Томоя Цубое. Тем самым Сабырхан стал серебряным призером мирового первенства.

Казахстанский боксер дал волю эмоциям после поединка.

"Не знаю, чего не хватило в финале. Казалось, что достаточное количество ударов нанес в третьем раунде. Хотел победить, но не получилось. Прошу прощения у болельщиков.

Хотел выиграть Кубок Вэла Баркера, который принес на чемпионат мира Бахтияр Артаев. К сожалению, не удалось это сделать. Впереди еще будут крупные международные турниры, где постараюсь взять золото", - заявил Махмуд.

Напомним, что на данный момент в активе Казахстана на ЧМ в Белграде одно золото (Темиртас Жусупов), одно серебро и одна бронза (Абылайхан Жусупов).

6 октября в финале мирового первенства выступят Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Серик Темиржанов (до 57 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940859-proshu-proscheniya-u-bolelschikov-mahmud-sabyrhan-ne-sderzhal-slez-posle-porazheniya-v-finale-chm-po-boksu/