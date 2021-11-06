"Было сложно психологически": Темиртас Жусупов рассказал о победе в финале ЧМ по боксу

Темиртас Жусупов. Фото: kfb.kz

Новоиспеченный чемпион мира Темиртас Жусупов поделился впечатлениями о финальном поединке против тайца Вуттичая Юрачая, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что в решающем бою весовой категории до 48 Темиртас одержал победу единогласным решением судей. Это золото стало первым для Казахстана на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

По словам Жусупова, финальный поединок против тайского боксера получился сложным.

"Посвящаю свою победу всему народу Казахстана! Спасибо болельщикам за поддержку. Было сложно психологически, так как это был финальный поединок.

К тому же соперник действовал неудобно, был очень подвижен. Но благодаря правильной тактике тренерского штаба мне удалось одержать победу" - прокомментировал свой успех Темиртас.

Помимо золотой награды 33-летний казахстанский боксер получил от AIBA 100 тыс. долларов призовых и чемпионский пояс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940858-bylo-slozhno-psihologicheski-temirtas-zhusupov-rasskazal-o-pobede-v-finale-chm-po-boksu/