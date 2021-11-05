Видео боя сына Рамзана Кадырова появилось в Сети

Али Кадыров (справа). Фото: instagram.com/za_kadyrova_ali/

Сын президента Чечни Рамазана Кадырова - Али Кадыров досрочно одержал победу в показательном поединке во время турнира "Время легенд". Видео боя опубликовал канал YouTube-канал KavkazPress, сообщает NUR.KZ.

Али Кадыров в показательном поединке по правилам любительского бокса (65 кг) одолел своего соперника Хетага Хаткарова из Ставрополья.

Пользователи активно начали комментировать видео.

"Я вам клянусь, его приближенные специально делают такие бои) поиздеваться над Кадыровым))))".

"Ну хоть опять повеселили, а то кругом одни плохие новости. Я думаю, он скоро станет величайшим боксером всех времен и народностей".

"На первенство России надо такого талантливого, там пусть проявит себя".

Сам Али Кадыров опубликовал видео боя близкого человека Рамзана Кадырова - Абдул-Керима Эдилова, который в первом раунде отправил в нокаут соперника из Ганы. Ричард Ларти после одного из ударов упал на ринг, как подкошенный.

Напомним, в апреле 2021 года во "ВКонтакте" была опубликована запись боксерского поединка другого сына Рамзана Кадырова - Адама. В поединке с Асланом Баттировым ему была присуждена странная победа.

Также в феврале 2020-го года в Москве на турнире "Время легенд" Адам Кадыров встретился на ринге с ровесником из Уганды – Мукиса Укаши. Африканский боксер провел на родине два боя и оба выиграл, демонстрируя хорошую технику. Однако за два раунда против Адама Кадырова он не нанес ни одного удара.

Победа досталась Адаму во втором раунде после несильного попадания Мукисе в корпус. Угандиец встал на колено и не поднимался, пока судья не досчитал до 10.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940698-video-boya-syna-ramzana-kadyrova-poyavilos-v-seti/