Сын Рамзана Кадырова одержал победу в боксерском поединке

Али Кадыров (справа). Фото: vk.com/vestirespubliki95

В столице Чечни прошел международный турнир по профессиональному боксу "Время Легенд 7". В показательном бою поучаствовал сын президента республики Рамзана Кадырова - Али Кадыров, сообщает NUR.KZ со ссылкой на VK газеты "Вести республики".

"Али Кадыров встретился в показательном поединке с Хетагом Хаткаровым из Ставрополя и одержал безоговорочную победу.

Али Кадыров продемонстрировал отличную физическую подготовку, спортивный энтузиазм и волю к победе", - написало издание.

Сам Али сразу после победы опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил соперника и отметил подвиг своего дедушки Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Хочу сказать большое спасибо моему дорогому ОТЦУ за условия, которые он создает для наших спортсменов, за моральную поддержку, которую он оказывает боксерам «Ахмата» и за бесценные напутствия!", - также написал Али Кадыров.

Напомним, в апреле 2021 года во "ВКонтакте" была опубликована запись боксерского поединка другого сына Рамзана Кадырова - Адама. В поединке с Асланом Баттировым ему была присуждена странная победа.

Также в феврале 2020-го года в Москве на турнире "Время легенд" Адам Кадыров встретился на ринге с ровесником из Уганды – Мукиса Укаши. Африканский боксер провел на родине два боя и оба выиграл, демонстрируя хорошую технику. Однако за два раунда против Адама Кадырова он не нанес ни одного удара.

Победа досталась Адаму во втором раунде после несильного попадания Мукисе в корпус. Угандиец встал на колено и не поднимался, пока судья не досчитал до 10.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940439-syn-ramzana-kadyrova-oderzhal-pobedu-v-bokserskom-poedinke/