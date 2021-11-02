Боксер Нурканат Райыс не сумел пробиться в полуфинал чемпионата мира

Нурканат Райыс. Фото: afb.kz

Казахстанский боксер Нурканат Райыс не смог выйти в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 75 кг Нурканат в четвертьфинале соревнований уступил Сальваторе Кавалларо. По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу итальянскому боксеру (2:3).

Следующим соперником Кавалларо станет победитель пары Эрнандес Мартинес (Куба) - Габриэль Веочич (Хорватия).

Напомним, что ранее в 1/2 финала мирового первенства пробились Темиртас Жусупов (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940208-bokser-nurkanat-rayys-ne-sumel-probitsya-v-polufinal-chempionata-mira/