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Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто стала двукратной чемпионкой Азии

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Нора Джеруто
Нора Джеруто. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Азии в южнокорейском городе Гуми, передает NUR.KZ со ссылкой на ДРС.

Казахстан завоевал третью золотую медаль на чемпионате Азии по лёгкой атлетике, который проходит в Южной Корее. В беге на 5 000 метров Нора Джеруто, первая в истории страны чемпионка мира, уверенно финишировала первой и принесла команде награду высшей пробы.

До этого казахстанские легкоатлеты ни разу не поднимались на пьедестал в этой дисциплине на чемпионатах Азии.

Напомним, 30 мая, Нора Джеруто стала победительницей континентального первенства на дистанции 3 000 метров. Еще одна золотая медаль на счету Дейзи Джепкемей, которая стала лучшей в забеге на 10000 метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2250948-kazahstanskaya-legkoatletka-nora-dzheruto-stala-dvukratnoy-chempionkoy-azii/