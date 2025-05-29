Сборная Казахстана завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей стала победительницей чемпионата Азии в южнокорейском Гуми, передает NUR.KZ со ссылкой на ДРС РК.

В очередной соревновательный день континентального первенства по легкой атлетике в Южной Корее сборная Казахстана завоевала награду высшей пробы.

Казахстанская бегунья Дэйзи Джепкемей стала победительницей дистанции 10000 метров. Отечественная спортсменка показала время 30:48.44.

Серебряной медалисткой в данной дисциплине стала представительница Японии Ририка Хиронака. Она зафиксировала результат - 30:56.32. Замкнула тройку лучших на пьедестале еще одна японская легкоатлетка Микуни Яда (31:12.21).

В активе национальной сборной теперь две медали чемпионата Азии. Ранее Ясмина Токсанбаева финишировала третьей в спортивной ходьбе на 20 километров.

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