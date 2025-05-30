Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана завоевала золото и два серебра за день на чемпионате Азии по легкой атлетике

Опубликовано:

Нора Джеруто
Нора Джеруто. Фото: пресс-служба НОК РК

Национальная сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала три награды в очередной соревновательный день чемпионата Азии в южнокорейском Гуми, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанская бегунья Нора Джеруто завоевала золотую медаль континентального первенства. Спортсменка выиграла финальный забег на дистанции 3000 метров с препятствиями, показав на финише время 09:10.46.

Второе место заняла представительница Индии Паул Чаудхари, зафиксировав результат - 09:12.46. Еще одна отечественная легкоатлетка Дэйзи Джепкемей выиграла бронзу, замкнув тройку лучших на данной дистанции со временем 09:27.51.

Еще одна представительница сборной Казахстана Елизавета Матвеева завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту. В лучшей попытке Матвеева прыгнула на 186 сантиметров. 

Золото в активе Пуйи Пуйи (Индия) - 189 сантиметров. Также второй завершила выступление Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 186 сантиметров. 

Теперь в активе казахстанской сборной пять медалей. Ранее первое золото команде принесла Дэйзи Джепкемей, а Ясмина Токсанбаева стала бронзовым призером.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2250801-sbornaya-kazahstana-zavoevala-zoloto-i-dva-serebra-za-den-na-chempionate-azii-po-legkoy-atletike/