Сборная Казахстана завоевала золото и два серебра за день на чемпионате Азии по легкой атлетике

Национальная сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала три награды в очередной соревновательный день чемпионата Азии в южнокорейском Гуми, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанская бегунья Нора Джеруто завоевала золотую медаль континентального первенства. Спортсменка выиграла финальный забег на дистанции 3000 метров с препятствиями, показав на финише время 09:10.46.

Второе место заняла представительница Индии Паул Чаудхари, зафиксировав результат - 09:12.46. Еще одна отечественная легкоатлетка Дэйзи Джепкемей выиграла бронзу, замкнув тройку лучших на данной дистанции со временем 09:27.51.

Еще одна представительница сборной Казахстана Елизавета Матвеева завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту. В лучшей попытке Матвеева прыгнула на 186 сантиметров.

Золото в активе Пуйи Пуйи (Индия) - 189 сантиметров. Также второй завершила выступление Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 186 сантиметров.

Теперь в активе казахстанской сборной пять медалей. Ранее первое золото команде принесла Дэйзи Джепкемей, а Ясмина Токсанбаева стала бронзовым призером.

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