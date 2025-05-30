Сборная Казахстана завоевала золото и два серебра за день на чемпионате Азии по легкой атлетике

Национальная сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала три награды в очередной соревновательный день чемпионата Азии в южнокорейском Гуми, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанская бегунья Нора Джеруто завоевала золотую медаль континентального первенства. Спортсменка выиграла финальный забег на дистанции 3000 метров с препятствиями, показав на финише время 09:10.46.
Второе место заняла представительница Индии Паул Чаудхари, зафиксировав результат - 09:12.46. Еще одна отечественная легкоатлетка Дэйзи Джепкемей выиграла бронзу, замкнув тройку лучших на данной дистанции со временем 09:27.51.
Еще одна представительница сборной Казахстана Елизавета Матвеева завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту. В лучшей попытке Матвеева прыгнула на 186 сантиметров.
Золото в активе Пуйи Пуйи (Индия) - 189 сантиметров. Также второй завершила выступление Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 186 сантиметров.
Теперь в активе казахстанской сборной пять медалей. Ранее первое золото команде принесла Дэйзи Джепкемей, а Ясмина Токсанбаева стала бронзовым призером.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2250801-sbornaya-kazahstana-zavoevala-zoloto-i-dva-serebra-za-den-na-chempionate-azii-po-legkoy-atletike/