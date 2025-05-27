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Сборная Казахстана завоевала первую медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике

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Ясмина Токсанбаева
Ясмина Токсанбаева. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Ясмина Токсанбаева стала бронзовой медалисткой на чемпионате Азии в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта РК.

В южнокорейском городе Гуми стартовало континентальное первенство по легкой атлетике. В первый соревновательный казахстанская команда отметилась завоеванной наградой.

Отечественная спортсменка Ясмина Токсанбаева завоевала бронзовую награду в ходьбе на 20 километров. Казахстанская легкоатлетка зафиксировала на данной дистанции время - 01:32:22.

Победительницей дисциплины стала представительница Китая Инь Хан (01:30:44). На втором месте расположилась еще спортсменка из "поднебесной" Ма Ли (01:32:08).

Еще один казахстанский легкоатлет Георгий Шейко в ходьбе на 20 километров финишировал седьмым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2249286-sbornaya-kazahstana-zavoevala-pervuyu-medal-na-chempionate-azii-po-legkoy-atletike/