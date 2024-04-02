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Олимпиада-2024: казахстанские гребцы начинают лицензионный путь

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Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ
Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ. Фото: НОК РК

Столица Японии Токио с 18 по 21 апреля примет лицензионный чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, на котором спортсмены также поборются за путевки на Олимпиаду-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Национальную команду Казахстана нем представят Андрей Ергучев, Мария Бровкова, Сергей Емельянов, Ольга Шмелева, Сергей Токарницкий, Татьяна Токарницкая, Тимур Хайдаров, Руфина Искакова, Бекарыс Раматулла, Ирина Подойникова, Ульяна Киселева, Виктор Степанов, Артем Терещенко.

Обладатели золотых и серебряных медалей получат олимпийские лицензии.

Напомним, на данный момент выступление на лицензионном турнире продолжают казахстанские тяжелоатлеты. Так, за олимпийскую путевку борются Сергей Петрович в весовой категории до 89 килограммов и Айнур Абдыхалыкова в весе до 49 килограмов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2077487-olimpiada-2024-kazahstanskie-grebtsy-nachinayut-litsenzionnyy-put/

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